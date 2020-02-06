2020 yılı YKS başvuruları bugün başlıyor! Sınav ücreti ne kadar olacak? | Video
Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında 2020 başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım gösterecek olan öğrenciler, YKS başvuru tarihleri aralığında ilgili işlemlerini tamamlamak zorunda. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzun içerisindeki YKS sınav ücreti, başvuru tarihleri ve merkezleri gibi birçok bilgi de önem arz ediyor.
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