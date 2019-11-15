AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, başörtülü kıza saldırıyı yorumladı

İstanbul Karaköy’de bir kadın, yolda yürüyen başörtülü kadınlara bir anda saldırdı. Saldırıya uğrayan genç kadınlardan birinin adının Gamze İnce olduğu öğrenilirken, Karaköy Polis Karakolu'na suç duyurusunda bulundukları ifade edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, A Haber yayınında saldırıyı yorumladı.