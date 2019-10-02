AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar

AK Parti MYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti MYK sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Kaşıkçı cinayetinin 1. yılı dolayısıyla konuya ilişkin açıklamada bulunan Çelik, "Bu konuda en ilkeli tutumu gösterdik." diyerek "Suç İstanbul'da işlendi yargılama İstanbul'da yapılmalı." ifadelerini kullandı. Mülteci meselesine de değinen Çelik, AB'nin mülteci meselesinde sınıfta kaldığını belirterek, "AB ile yapılan göçmen anlaşması bu haliyle işlemiyor." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oranının değiştirilmesi meselesine ilişkin soruya ise "AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok. AK Parti'nin böyle bir görüşü yok." ifadelerini kullandı.