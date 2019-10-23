Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Rasulayn'da hayat normale dönüyor
Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG'li teröristlerden temizlenen Rasulayn'daki normale dönmeye başlayan günlük hayat A Haber tarafından görüntülendi.
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