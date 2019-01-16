Edirne'de kadın cinayeti: Kayıp olan kadını parçalayıp ormanlık alana atmışlar!

9 Ocak 2019 tarihinde İspat Cami Mahallesi Özgün Yapı Kooperatifi arkasında bulunan ormanlık alanda gezen bir kişi tarafından, gazete kağıdına sarılmış vaziyette bir kadın kolu bulundu. Yakacak toplamak amacıyla ormanlık alana giden bir kişi ağacın altında gazeteye sarılı şekilde kadın kolu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kolun etrafında ve ormanlık alanda araştırma yaptı. Kesik kol kime ait olduğunun tespit edilmesi için çalışmalara başlandı.



Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Grup Amirliği'nce yapılan parmak izi sorgulamasında kolun, Didem Uslu'ya ait olduğu belirlendi.

Kolun kime ait olduğunun belirlenmesinin ardından polis ormanlık alandaki araştırmalarını genişletti. Çalışmalara Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Edirne'den gelen köpekli özel arama timleri de katıldı. Ormanlık bölgesindeki aramalar kapsamında, kesik kolun bulunduğu yerin yaklaşık 200 metre ilerisinde başka vücut parçalarına daha rastlandığı bilgisi edinildi.



Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının da olay yerinde yaptığı incelemelerle birlikte, araştırma bölgesi biraz daha genişletildi. Ormanlık alanda yapılan genişletilmiş araştırmalar sırasında bölgede adeta kuş uçurtulmadı. Dehşet veren olayda Uslu'nun başı ve vücudunun önemli bir bölümü bulundu.