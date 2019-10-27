Web TV Haber Çalıntı kredi kartlarından yapılan harcamaları artık bankalar ödeyecek! İşte o ödemeleri geri almanın yolları...

Çalıntı kredi kartlarından yapılan harcamaları artık bankalar ödeyecek! İşte o ödemeleri geri almanın yolları...

27.10.2019 | 13:50

Çalıntı kredi kartlarında yapılan harcamaları artık bankalar müşterilerine ödeyecek! Çalıntı kredi kartlarından yapılan harcamalar artık tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ispatlandığı taktirde; bankalar tarafında müşterilerine geri ödenecek. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kredi kartı çalınan ve kartından harcama yapılan banka müşterilerini yapması gerekenleri canlı yayında tek tek anlattı. İşte kredi kartı yada banka kartı çalınan vatandaşların, yapılan harcamaları bankadan geri almaları için yapması gerekenler...

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