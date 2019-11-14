Cephanelik'te 2 Ayrı Patlama:17 Yaralı
Mühimmat deposunda patlama meydana geldi.1’i sivil 17 kişi yaralandı. Şanlıurda Tugay komutanlığı cephanesinde bilinmeyen bir nedenle art arda patlamalar meydana geldi. Bölgede panik yaşandı olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Şanlıurfa valisi olayda yaralanan vatandaşlar adına açıklama yaptı. Yapılan açıklamada hastanede tedavi altında olan 17 yaralının hayati tehlikesi olmadığı duyuruldu.
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