Web TV Haber CHP ile kurdukları ittifak hakkında konuşan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan CHP'ye sitem etti!

CHP ile kurdukları ittifak hakkında konuşan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan CHP'ye sitem etti!

27.10.2019 | 12:17

CHP/HDP ve İyi Parti'nin kurduğu seçim ittifakı hakkında konuşan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, pek çok yerde CHP adaylarını desteklediklerini belirterek CHP'ye sitem etti.

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