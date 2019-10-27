CHP ile kurdukları ittifak hakkında konuşan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan CHP'ye sitem etti!
CHP/HDP ve İyi Parti'nin kurduğu seçim ittifakı hakkında konuşan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, pek çok yerde CHP adaylarını desteklediklerini belirterek CHP'ye sitem etti.
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