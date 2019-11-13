Web TV Haber Çocukların Atatürk'ün fotoğrafına secde ettirildiği skandal görüntüler tepki çekti!

Çocukların Atatürk'ün fotoğrafına secde ettirildiği skandal görüntüler tepki çekti!

13.11.2019 | 10:58

küçük çocukların Atatürk'ün resmine secde ettirildiği görüntülere tepkiler büyüyor! Bir okuldaki 10 Kasım töreninde çekilen görüntülerde; öğretmenlerin çocukları Atatürk posteri önünde secde ettirildiği görülüyor.

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