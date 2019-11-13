Çocukların Atatürk'ün fotoğrafına secde ettirildiği skandal görüntüler tepki çekti!
küçük çocukların Atatürk'ün resmine secde ettirildiği görüntülere tepkiler büyüyor! Bir okuldaki 10 Kasım töreninde çekilen görüntülerde; öğretmenlerin çocukları Atatürk posteri önünde secde ettirildiği görülüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
05:35
04:52
MHP'li Cemal Enginyurt'tan Meclis'te çarpıcı sözler 12.11.2019 | 22:58
01:57
01:32
Terör örgütü YPG'nin Alman Sniper'ı: Sidar 12.11.2019 | 12:08
00:43
HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Tutuklandı / A Haber / 12.11.2019 12.11.2019 | 12:07
01:34
Ankara'dan AB'ye Sert Tepki / A Haber / 12.11.2019 12.11.2019 | 12:07
02:25
Ak Parti'den Arıtma Tesisinin İptaline Tepki 12.11.2019 | 12:02
01:30
Ölü bulunan İngiliz ajan İstanbul'da ne yapıyordu? 12.11.2019 | 11:30
01:53
Annelerin Evlat Nöbetinde 71. Gün 12.11.2019 | 11:24
02:32
03:24
Evlat nöbetindeki ailelere bir destek de gazetecilerden 11.11.2019 | 17:59
00:39
Kamışlı'daki Rus uçağı hareketliliği, Mardin Nusaybin'den böyle görüntülendi 11.11.2019 | 17:23
01:45
YPG/PKK'lı teröristler Kamışlı'da bomba yüklü araçla saldırdı: 3 sivil öldü! 11.11.2019 | 17:06
00:50
Tel Abyad'da PKKPYD'li teröristlerce bombalı saldırı 9 ölü, 30 yaralı 10.11.2019 | 15:48
04:10
00:59
03:10
04:32
Cem Öğretir’den anlam dolu konuşma: Cehalet mülkün temeli olmadan... 08.11.2019 | 01:11
01:33
İstanbul Valiliği’nden Lösemili Çocuklara Mesaj Var 07.11.2019 | 22:49