Denizli'de motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Şirinköy Kavşağında meydana geldi. 20 AAP 740 plakalı motosikleti ile kent merkezinde hareket halinde olan Görkem Ertok'a, kavşakta sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 20 ABD 191 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak taklalar atan Ertok adeta ölümden dönerken ona çarpan minibüs sürücüsü ise olay yerinden durmayarak hızla uzaklaştı. Başındaki kask sayesinde hayatta kalmayı başaran Ertok kazada kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden ciddi sayılmayacak yaralar aldı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırılan Ertok'un 1 haftalık iş göremez raporu aldığı öğrenildi. Kaza sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeyen alan polis ise kaza sonrası durmayarak kaçan minibüs şoförünü bulmak için çalışma başlattı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.