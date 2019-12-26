Diyarbakır'da nöbet tutan bir anne daha evladına kavuştu!
Diyarbakır'da HDP Diyarbakır İl Binası'nda nöbet tutan Hüsniye Kaya'nın, 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı, PKK'nın elinden kurtarıldı. Hüsniye Kaya, yaşadıklarını canlı yayında A Haber'e anlattı.
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