Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin annesi "Yavrum gitti, öksüz kaldım"

Ankara'da, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin (46) evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) annesi Feride Karaman, kızının öldürüldüğünü iddia etti. Özgür T.'nin, kızını kendine bağlamak için uyuşturucu ilaç bağımlısı yaptığını ileri süren acılı anne, Özgür T., benim canımı aldı. Yavrum gitti, öksüz kaldım dedi. Ailenin avukatı Tuğba Gültekin de, kamuoyunda Ayşe'nin ölümüyle ilgili intihar algısı yaratılmaya çalışıldığını savunarak, Ayşe’nin ölümü Şule Çet’in, Özgecan Aslan'ın ya da birçok kadının ölümü gibi bir kadın cinayetidir diye konuştu.