Ekrem İmamoğlu atadı! Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak boş CV ile Kültür AŞ’ye müdür oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nde organizasyon ihalelerini verdiği Serdal Taşkın'ı Genel Müdür olarak atadığı Kültür A.Ş.'ye Kültürel Etkinlikler Müdürü olarak TÜSİAD'ın eski Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak'ı atadı.

Atama, İBB İnsan Kaynakları birimi tarafından belediye personeline kurumsal e-posta yoluyla duyuruldu. Kültür A.Ş.'ye bağlı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü'nün görev kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı farklı ilçelerdeki 20 kültür merkezinin yönetimi ve burada yapılacak sinema, tiyatro, konser, sergi, toplantı ve paneller gibi bütün kültürel etkinlikler giriyor.

LÜKS YAŞAMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Sinan Bolak, TÜSİAD eski Başkanı Ümit Boyner'in ünlü işadamı Cem Boyner'le evlenmeden önceki eşi Doğan Bolak'tan olan oğlu. Dedesi ise ünlü işadamı ve eski CHP Balıkesir milletvekili Aydın Bolak. Sinan Bolak, New York Üniversitesi'nde siyaset bilimi okudu, yaz tatillerinde CHP İstanbul İl Örgütü'nde staj yaptı. Mesleki kariyeri bulunmayan Bolak'ın adı daha çok sosyal medyada magazin konularında geçiyor. Bolak'ın sosyal medyada paylaştığı özel uçak kokpitinde, lüks restoranlarda ve ilginç kostümlerle çektiği fotoğraflar dikkat çekiyor.