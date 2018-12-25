Esenyurt'ta taksiciler, UBER aracının önünü kesti, sürücüye tehditler savurdu

Olay, saat 11.00 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Tonguçbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Aracı ile seyir halinde olan UBER sürücünün önü bir grup taksici tarafından kesildi. Aracın önünü kesen taksiciler, UBER sürücüsüne el kol hareketleri eşliğinde tehditler savurdu. O anlar UBER sürücüsü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Cep telefonu kamerasının kayıtta olduğu o dakikalarda, UBER aracının içerisinde yabancı uyruklu müşterilerin olduğu ve yaşanan olay karşısında telaşa kapıldıkları görüldü.