FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin örgüt içindeki rolü neydi?

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin aylar süren çalışmasının ardından yakalanan terör örgütü FETÖ'nün üst düzey isimlerinden olan Yusuf Bekmezci'nin örgüt içindeki rolü neydi? FETÖ'nün kasası denilen Bekmezci örgüt hakkında neler biliyor? Gazeteci ve yazar Latif Erdoğan, tüm detayları A Haber'de anlattı.