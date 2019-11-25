HDP'den dağa uzanan yol! teslim olan PKK'lı terörist her şeyi anlattı
Terör örgütü PKK'ya katılım neredeyse sıfıra indi. Örgüt yurt içinde bitme noktasına geldi. Teröristlerin elinden kaçmayı başaran bir örgüt üyesi güvenlik güçlerine teslim oldu. İtirafçı terörist A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dağa giden yolun, HDP binalarından geçtiğini söyledi.
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