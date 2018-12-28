İstanbul Boğazı’nda yaşanan çevre felaketi havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin denize döktüğü atıkların oluşturduğu yağ tabakası havadan görüntülendi. Gemi ve teknelerden denize bırakılan sintine atıkların yüzeyde oluşturduğu yağ tabakası boğazda kirli bir görüntü oluşturdu. Çevreye ciddi zarar veren bu atıkların, boğazın doğal yapısını bozduğu ve çirkin bir görüntü oluşturduğu belirtildi.



Vatandaşlar bu durumdan şikayetçi

Gemi ve tekneler tarafından dökülen bu atıkların boğazın temiz görüntüsünü bozduğunu ve çevredeki tüm canlıların hayatını olumsuz etkilediğini söyleyen İstanbullular, bu durumdan şikayetçi olduklarını söyledi. Vatandaşlar, gerek çevredeki canlıların sağlığı gerekse boğazın görüntüsünün bozulmaması için yetkililerin önlem alması gerektiğini belirtti.



"Boğazdan geçişlerin olması taraftarı değiliz"

Yaz mevsiminde çocukların burada denize girdiğini söyleyen Kerem Kaynak, "Aslında söylenecek bir şey yok. Çünkü bizim içinde bulunduğumuz toplum bilinçli bir toplum. Gerçi bunun için yapılan ileriye dönük projeler var. Boğazdan geçişlerin belli bir süre sonra duracağına inanıyoruz çünkü yeni yapılan projede bu geçişlere muhtemelen izin verilmeyecek. Siz medya kuruluşu olarak daha çok bilginiz vardır. Anca öyle durdurabiliriz. Sarıyer bölgesi olarak burada yazın çocuklar denize giriyorlar, balık ölümleri oluyor. Bu geçen gemilerin atıkları sadece İstanbul değil ülkemizi çok büyük bir şekilde etkiliyor. Bu yüzden biz buradan geçişlerin olması taraftarı değiliz" ifadelerini kullandı.



"Denizimizi, sahillerimizi, plajımızı kirletiyor"

Kaynak, "Bunun da sebeplerini sizler de söylediniz. Balık ölümleri, geçen her gemi illaki bir kimyasal atık bırakıyor veya yasal olmayan bir şekilde bırakıyor. Bu denizimizi, sahillerimizi, plajımızı kirletiyor. Buraya bırakılan atıkların buradan alınması, taşınması, temizlenmesi çok zor. Olduktan sonra önüne geçmenin bir anlamı yok. Bu sahil beş sene mazot içinde kalıyor bir gemi bir şey bıraktıktan sonra" diyerek tepkisini gösterdi.



"Denizimizin kirletilmesinden rahatsızız"

Atıkların, boğazın görüntüsünü bozduğunu söyleyen Nurettin Ekinci, "Tabii ki bu durumdan rahatsızız. Şu anda deniz görüldüğü gibi temiz gözüküyor ama zaman geliyor buradaki pislikten, atık yağlardan denize bakılmayacak bir hal alıyor. Bu güzel denizimizin kirletilmesine büyüklerimiz el atsın" dedi.

Boğazdan geçen gemi ve teknelerin bıraktığı atıkların havadan görüntüsü deniz üzerinde kirliliği gözler önüne serdi.