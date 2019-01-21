İstanbul Fatih'te lokantada müşterinin telefonu çalan yabancı uyruklu hırsız kamerada!

Edinilen bilgiye göre, Libya uyruklu M.B. (31), geçtiğimiz Perşembe günü yemek yeme bahanesi ile bir lokantaya girerek iki kişinin karşılıklı yemek yediği masanın arkasına oturdu. Garsonların yemek servisi yaptığı sırada arka masadaki müşterilerden F.T. adlı vatandaşın sandalyeye asılı paltosunu gözüne kestiren Libyalı M.B., müşterinin dalgınlığını da fırsat bilerek paltonun cebini eline attı. Libyalı hırsızlık zanlısı, müşterinin cebindeki cep telefonunu alarak lokantadan uzaklaştı.



Polis, eşkali tespit ederek yakaladı

Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, eşkal doğrultusunda çalışma yaptı. Verilen eşkala uygun bir kişiyi Haseki Metro Durağı'dan itibaren takibe alan polis, şüpheliyi Zeytinburnu'nda girdiği bir işyerinin çıkışında yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının üst aramasında ise biri çaldığı değerlendirilen 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Libya uyruklu zanlı, 18 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan lokantada yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Görüntülere göre 17 Ocak Perşembe günü yemek yeme bahanesi ile lokantaya giren M.B. adlı Libyalı hırsız, iki kişinin karşılıklı yemek yediği masanın arkasına oturuyor. Garsonların yemek servisi yaptığı sırada arka masadaki müşterilerden F.T.'nin sandalyeye asılı paltosunu gözüne kestiren Libyalı şüpheli, müşterinin dalgınlığını da fırsat bilerek paltonun cebini eline atıyor. Bu sırada garsonlar yemek servisi ederken, Libyalı hırsızlık zanlısı, müşterinin cebindeki cep telefonunu alarak lokantadan uzaklaştığı anlar kameralara yansıyor.