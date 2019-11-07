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İstanbul Valiliği’nden Lösemili Çocuklara Mesaj Var

07.11.2019 | 22:49

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Lösemili Çocuklar Haftası’nda farkındalık oluşturmak amacıyla lösemili çocuklara bir mesaj gönderdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın da yer aldığı videoda, İstanbul Valiliği'nin çeşitli birimlerinden personeller lösemili çocuklara, “Yalnız Değilsiniz, Yanınızdayız, Gülümse ve Güçlü Ol” mesajları vererek maskelerini taktılar. İstanbul Valisi Yerlikaya da videodaki mesajında “Sevgi en iyi ilaç, sizleri seviyoruz. Her zaman yanınızdayız.” ifadelerini kullanarak maske taktı.

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