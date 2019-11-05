İstanbul'da Jandarması’dan sahte alkol operasyonu
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca sahte alkol imal edip tekel bayisinde sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda binlerce litre sahte alkol ele geçirildi.
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