Web TV Haber İstanbul'da Jandarması’dan sahte alkol operasyonu

İstanbul'da Jandarması’dan sahte alkol operasyonu

05.11.2019 | 09:13

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca sahte alkol imal edip tekel bayisinde sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda binlerce litre sahte alkol ele geçirildi.

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