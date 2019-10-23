Web TV Haber 'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım' sözleriyle tepki toplayan Tunç Soyer'in ses kaydı ortaya çıktı!

'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım' sözleriyle tepki toplayan Tunç Soyer'in ses kaydı ortaya çıktı!

23.10.2019 | 14:01

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım' sözleri büyük tepki çekmişti. Söz konusu açıklama için '2 yıl önce söylediğim sözler' diyerek kıvırmaya çalışan Soyer'in yalanı, röportajı yapan gazetenin açıklamalarıyla ortaya çıktı. Ses kaydını yayınlayan gazete, söz konusu skandal ifadelerin yeni yapıldığını belirtti.

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