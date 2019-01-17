KKTC'de 'vicdani red' yasasına tepki göstereren kadınlar askerlik başvurusu yaptı

KKTC'de Lefkoşa'daki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Asal Şube'ye (Askerlik şubesi) giden bir grup kadın, ellerinde "Bizim Vicdanımız reddetmiyor" "Her şey vatan için" "Vatan sana canım feda" yazılı pankartlar taşıyarak, çıkartılmak istenen vicdani red yasasına tepki gösterdi.

Asal Şube önünde grup adına açıklama yapan Şeniz Arıkan Mumcu, kadınlar olarak vatanın bölünmesine ve askerin Ada'dan çekilmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Bu görevi yapamayacak olanlar bu adada yaşamasın" dedi.



"Askerlik yapmayı reddeden arkadaşları biz de reddediyoruz"

Askerlik görevini yapmaya hazır olduklarını belirten Mumcu, "1960 1970'li yılları unutmayalım. Ortaokul ve lise öğrencileri Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) kurup, vatan için kan dökerek bize özgürlüğümüzü ve armağan etti. AskerliK yapmayı reddeden arkadaşları biz de reddediyoruz" ifadelerini kullandı.



KKTC'de dört partili koalisyon hükümeti yasa tasarısını geçtiğimiz 7 Ocak'ta Meclis'e sunmuş, KKTC Başkanı Tufan Erhürman yasa tasarısının bir ay içerisinde Meclis'ten geçebileceğini açıklamıştı.



KKTC'de çıkması beklenen yasaya göre, askerlik çağına gelmiş olup "vicdani red" hakkından faydalanmak isteyenler, silahlı kuvvetlerde askerlik görevi yerine başka işlerde görev yapabilecek. Yasa tasarısı KKTC Meclis Genel Kurulda görüşülüp onaylanırsa Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunulacak ve yasa onaylanırsa 15 gün içerisinde resmi gazetede yayınlanacak.