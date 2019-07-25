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Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler sınırda izdihama sebep oldu!

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda izdihama neden oldu.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra Kilis Valiliğinin izni ile Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile Suriye'nin diğer şehirlerine gidiyor. Sabah saatlerinde Suriyelileri gönderme alanının önünde toplanan binlerce Suriyeli izdihama yol açtı


Suriyeliler izdiham oluşturdu
Görevliler, Suriyelileri sıraya koymakta zorluk çekerken, Suriyeliler bir an önce giriş kapısından gönderme alanına girmek isteyince izdiham yaşandı. Bazı çocuklar ezilme tehlikesi geçirirken yere düşenler oldu. Suriyeliler yakınlarına hediye olarak götürecekleri eşyaları taşımakta da zorluk çekti. Pasaport polisinin son kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor.

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Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler sınırda izdihama sebep oldu!
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