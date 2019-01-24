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Marmaris’te 5.1 büyüklüğündeki son deprem anı kamerada

Marmaris’te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bir hafta içinde üçüncü kez sallanan ilçede halk tedirgin. Depreme evinde yakalanan Zülfikar Kaya: “Son bir haftadır, burada her yer sallanıyor. Korkudan ne yapacağımızı bilemiyoruz. Geceleri uyuyamıyoruz.” dedi.

Marmaris ve çevresinde üçüncü kez deprem meydana geldi. Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 17:30'da Marmaris açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son depremle bir marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kısa süreli depremden dolayı sallanan ürünler görülüyor. Son günlerde meydana gelen depremlerden dolayı korktuklarını belirten ilçe sakini Zülfikar Kaya: "Yemek yediğim esnada deprem oldu. Korkudan ne yapacağımı bilemedim. Dışarı kaçtım. Son bir haftadır, burada her yer sallanıyor. Korkudan ne yapacağımızı bilemiyoruz. Geceleri uyuyamıyoruz." dedi.
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Marmaris’te 5.1 büyüklüğündeki son deprem anı kamerada
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