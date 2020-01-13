MHP'li Enginyurt, tartıştığı bakanı açıkladı
Sosyal medyada 20 yıl önceki görüntüleri tartışılan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, tartıştığı bakanın ismini açıkladı.
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