Web TV Haber MHP'li Enginyurt, tartıştığı bakanı açıkladı

MHP'li Enginyurt, tartıştığı bakanı açıkladı

13.01.2020 | 20:29

Sosyal medyada 20 yıl önceki görüntüleri tartışılan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, tartıştığı bakanın ismini açıkladı.

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