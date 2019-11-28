Web TV Haber MİT'in düzenlediği operasyonla öldürdüğü PKK'lı terörist Beraat Afşin'in PKK elebaşı Duran Kalkan'la görüntüleri ortaya çıktı!

MİT'in düzenlediği operasyonla öldürdüğü PKK'lı terörist Beraat Afşin'in PKK elebaşı Duran Kalkan'la görüntüleri ortaya çıktı!

28.11.2019 | 13:08

MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirdiği Kırmızı Kategori'de aranan, PKK/KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin'in PKK kampında; PKK elebaşılarından duran Kalkan'la görüntüleri ortaya çıktı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN MİNİ ETEK HİLESİ ORTAYA ÇIKTI!
MİT, DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA PKK'NIN ÜST DÜZEY KADIN TERÖRİSTİ BERAAT AFŞİN, ETKİSİZ HALE GETİRDİ

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