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Münbiç sınırında ÖSO'nun teröristlerle çatışma anı kamerada!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör yuvalarının yok edilerek teröristleri açtıkları çukurlara gömüleceğini açıklamasının ardında terör örgütlerinde panik devam ediyor. TSK, teröristleri açtıkları çukurlara gömmek için hazırlıklarını tamamladı. Özgür Suriye Ordusu da teröristlerin işgali altındaki toprakları özgürleştirmek için sınır noktalarında hazırlık ve yığınak yapıyor. Münbiç ve Fırat'ın doğusu için yapılan hazırlıklar karşısında panik halinde olan teröristler zaman zaman sınır hattında nöbet tutan Özgür Suriye Ordusu mensupları arasında çatışmalar çıkıyor. A Haber ekibi, operasyon için talimat bekleyen Özgür Suriye Ordusu ile YPG/PKK'lı teröristler arsındaki çatışmayı böyle görüntüledi...

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Münbiç sınırında ÖSO'nun teröristlerle çatışma anı kamerada!
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