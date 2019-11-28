Sahte peygamber Evrenosoğlu'nun bu videosu paylaşım rekorları kırmıştı
Bursa’da gerçekleştirilen cenaze törenine 3 bin kişi katılan sahte peygamber İskender Evrenesoğlu, gerçekleştirdiği bir yayında yaptığı bu hareketle günlerce konuşulmuştu.
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