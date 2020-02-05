Son dakika! Pegasus uçağı kaza yaptı! İşte Vali Yerlikaya'nın açıklamaları
Son dakika haberine göre İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan feci uçak kazasının ardından vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ederken resmi kaynaktan gelecek haberleri ilgiyle takip eden vatandaşlar en doğru bilgilere ulaşmak istiyorlar. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası ile ilgili İstanbul Valisi Yerlikaya son dakika açıklamalarında bulundu. 120 yaralının hastaneye taşındığı bilgisi iletilirken konuya yönelik araştırmalar sürmeye devam ediyor.
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