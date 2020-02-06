Web TV Haber Son dakika! Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kulenin telsiz görüşmelerinin ses kayıtları ortaya çıktı | Video

Son dakika! Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kulenin telsiz görüşmelerinin ses kayıtları ortaya çıktı | Video

Son dakika! Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kulenin telsiz görüşmelerinin ses kayıtları ortaya çıktı | Video
06.02.2020 | 12:10

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazası sonrası kulenin telsiz görüşmelerinin ses kayıtları ortaya çıktı! İşte Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının kaza yapması sonrası; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Kontrol Kulesi görevlilerinin telsiz görüşmelerinin ses kayıtları...

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