Son dakika! Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kulenin telsiz görüşmelerinin ses kayıtları ortaya çıktı | Video
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazası sonrası kulenin telsiz görüşmelerinin ses kayıtları ortaya çıktı! İşte Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının kaza yapması sonrası; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Kontrol Kulesi görevlilerinin telsiz görüşmelerinin ses kayıtları...
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