Suriyeli Kürtler, Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı

Suriyeli Kürtler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun PKK/YPG'li teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Operasyonu'na destek açıklaması yaptı. PKK/YPG'li teröristlerin zulmünden kurtarıldıkları için teşekkür eden Suriyeli Kürtler terörden arındırılan bölgelerdeki evlerine dönerek huzur içinde yaşamak istediklerini açıkladı.