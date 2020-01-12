Web TV Haber Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun tüneli olacak

Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun tüneli olacak

12.01.2020 | 18:19

Gaziantep-Osmaniye-Adana Hızlı tren projesinin Toroslardan geçen 9 bin 800 metrelik tünel çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Türkiye’nin en uzun çift yönlü tren tünelinin yapımı tamamlanması ile 5 saat 20 dakikalık tren yolu yolculuğu ise 1 buçuk saate indirilecek.

Gaziantep-Osmaniye-Adana hattını kapsayan toplamda 236 kilometrelik çift yönlü hızlı tren projesinin gidiş istikametinin yaklaşık 9 bin 800 metrelik kısmı olan tünel kazma çalışmasının gidiş yönünde son 600 metrelik, geliş istikametinde ise son bin 400 metrelik kısmı kaldı. Tamamının 2023 yılında bitirilmesi planlanan projenin Toroslar Dağından geçen Nurdağ-Bahçe hattında süren çalışmalar kapsamında 9 bin 200 metrelik kısmı bitirirken, 7 bin 200 metresi açık alan olan projede kalan son 600 yüz metresi için 24 saat esaslı çalışmalar yürütülüyor.

Yapımına 2014 yılında başlanan Nurdağ-Bahçe arası olan 37 kilometrelik tren hattındaki gidiş ve geliş tünellerinin 2021 yılı sonunda bitirilmesi planlanırken, çalışmalar bitirildikten sonra ise 37 kilometrelik yolun 17 kilometreye düşürülmesi hedefleniyor. Proje tamamlandığında Gaziantep-Osmaniye- Adana arasında 5 saat 20 dakika süren tren yolculuğunun toplamda 1.30 saate düşürülecek.

Projeyi yürüten firmanın şantiye şefi Kadir Sefa Turhan, "Bu proje ile Bahçe, Nurdağ arasındaki 37 kilometre olan demiryolu hattına 10 kilometre tünel inşa ederek toplamda 17 kilometreye düşürmektir. Mevcut hatta yüksek eğimlerden dolayı aşırı efor sarf edilmektedir. Bahçe Nurdağ arasına yapılan projenin ekonomik açıdan da hayli önemi bulunuyor. Adana ile Gaziantep arasında seyahat mesafeleri kısaltmaktadır. Toplam güzergah projemiz 17 kilometre olup bunun 10 kilometresi tünel 7 kilometresi dış saha işleri ile devam etmektedir. Projemizin çoğu tamamlanmış ve yapımına 2014 yılında başlanılmış 2021 yılında inşallah projeyi tamamlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

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