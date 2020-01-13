Türkiye'nin konuştuğu Hasan için Ankara Valiliği harekete geçti
Türkiye bugün sosyal medyada paylaşılan bir video sonrası Hasan'ı konuşmuştu. 29 yaşında olan ve babaannesi vefat ettikten sonra Ankara sokaklarında yaşayan ve cümleleriyle gündeme oturan Hasan için Ankara Valisi Vasip Şahin harekete geçti. Şahin yaptığı açıklamada Hasan ile iletişime geçildiğini duyurdu.
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