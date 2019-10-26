Hercai 19. bölüm fragmanı yayınlandı
Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai'de heyecan bitmiyor! Dizinin 18. bölümü yine sevenlerini ekranlara kilitledi. Dizinin bitmesinin hemen ardından Hercai yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. İşte Hercai son bölüm 19. bölüm fragmanı izle
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Hercai 19. bölüm fragmanı yayınlandı 26.10.2019 | 00:31
02:34:15
Hercai 18. bölüm tek parça izle 26.10.2019 | 00:28
00:44
Hercai 18. bölüm fragmanı yayınlandı 19.10.2019 | 01:10
02:35:59
Hercai 17. bölüm tek parça izle 19.10.2019 | 01:11
00:45
Hercai 17. son bölüm fragmanı yayınlandı! 18.10.2019 | 09:41
02:29:48
Hercai 16. son bölüm tek parça yayınlandı! Hercai yeni bölüm izle 12.10.2019 | 00:41
02:29
Hercai'de Miran’ın endişesi! 12.10.2019 | 00:01
03:30
Hercai 16. bölümde silahlar çekildi! Reyyan nerede, ne yaptın karıma? 11.10.2019 | 23:58
00:47
Hercai 16. bölüm fragmanı yayınlandı 05.10.2019 | 00:37
02:21:52
Hercai 15. bölüm tek parça izle 05.10.2019 | 00:28
00:45
Hercai 15. son bölüm fragmanı yayınlandı! 04.10.2019 | 12:46
00:45
Hercai 15. bölüm fragmanı yayınlandı 28.09.2019 | 00:31
02:16:32
Hercai 14. bölüm tek parça izle 28.09.2019 | 00:29
00:45
Hercai 14. bölüm fragmanı yayınlandı! "Reyyan benim karım olacak!" 25.09.2019 | 15:47
00:45
Hercai 14. bölüm fragmanı yayınlandı 21.09.2019 | 00:37
02:35:30
Hercai 13. bölüm tek parça izle 21.09.2019 | 00:35
00:45
Hercai 13. son bölüm fragmanı yayınlandı! 16.09.2019 | 17:55
01:29
Hercai yeni sezon ilk tanıtımı! Hercai 13. bölüm fragmanı yayınlandı 16.09.2019 | 17:45
00:45
Hercai 13. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! 14.09.2019 | 14:26
01:29
Hercai 13. son bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ilk tanıtım 11.09.2019 | 12:39