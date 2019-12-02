Miraç bebek "Köpeğini ısırıyor" sandığı köpeği ısırdı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kendisiyle yaşıt olan köpeğini sokak köpeğinin ısırdığını düşünen 1 yaşındaki bebeğin müdahalesi ailesini şaşkına çevirdi.İlçeye bağlı Hasanköy Mahallesi'nde ikamet eden Uğur ve Alev Arslan'ın 1 yaşındaki oğlu Miraç Doğan Arslan, evlerinin bahçesinde Karabaş ismi verilen köpeğiyle oynadığı esnada, başka bir köpek yanlarına yaklaştı. Yaklaşan sokak köpeğinin, Karabaş'ı ısırmak istediğini düşünen Miraç, sokak köpeğini belinden ısırmaya çalıştı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen annesinin müdahalesiyle köpeklerden uzaklaşan Miraç'ın bu davranışı hayvan sevgisinin en güzel örneği olarak kayıtlara geçti.
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