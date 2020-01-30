Müge Anlı'da Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili yeni gelişme! (30 Ocak 2020 Perşembe)

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Türkiye'yi sarsan vahşi sapık cinayetinde yeni gelişme... Müge Anlı, elleri zincirle bağlı çıplak cesedi bulunan 24 Yaşındaki Pınar Kaynak'ı öldüren sapık katilleri bulmaya bir adım daha yaklaştı. Müge Anlı, zincirli çıplak cesedi bulunan Pınar Kaynak'ın ölüm gecesinde aynı araca bindiği zanlılarla ilgili yeni ulaştığı bilgileri izleyicilerle paylaştı.