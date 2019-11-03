Ahmet Ağaoğlu: Kimsenin endişesi olmasın takipçisiyiz
Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, A Spor canlı yayınına bağlanarak flaş açıklamalarda bulundu.
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