Web TV Spor Ahmet Ağaoğlu: Kimsenin endişesi olmasın takipçisiyiz

Ahmet Ağaoğlu: Kimsenin endişesi olmasın takipçisiyiz

03.11.2019 | 17:25

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, A Spor canlı yayınına bağlanarak flaş açıklamalarda bulundu.

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