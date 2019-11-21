Web TV Spor Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması!

Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması!

21.11.2019 | 16:09

Galatasaray'ın uzun süredir sakatlığı devam eden dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao ile ilgili bir açıklamada Ahmet Bulut'tan geldi. Falcao'nun Galatasaray'a gelmesinde büyük rol oynayan Bulut, yıldız futbolcunun ne zaman sahalara döneceğini de açıkladı.

Ahmet Bulut'un yaptığı Falcao açıklaması...

"Falcao transfer olmadan önce bir ağrısı vardı ama gayet normal, transfer sürecinde idmana çıkamamıştı. 2-3 hafta sonra yüzde 100 olarak sahalara döner diye düşünüyorum. Kendisi çok üzgün, büyük beklentilerle geldi. Ailesi de mutlu. Çok çabuk dönmek istiyor ve 6-7 saat idman yapıyor. Ben inanıyorum erkenden dönecek. 1 sene daha sözleşmesi vardı, buradan daha fazla para alıyordu Monaco'da. Şampiyonlar Ligi ve taraftar için geldi. Galatasaray'a para için gelmedi. Para için olsaydı Amerika ya da Çin'e giderdi."

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