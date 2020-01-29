Canlı yayında açıkladı! Galatasaray, Mert Çetin transferini bitiriyor

Ara transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Transfer Raporu progamında Galatasaray'ın transferi gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın, Roma'da forma giyen 23 yaşındaki stoper Mert Çetin transferi ile ilgili "Mert Çetin Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor" ifadelerini kullanan Çorlu, "Mert Çetin cuma gününe kadar İstanbul'da olacak" dedi.