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Çarşı taraftar grubu lideri tabanca ile vuruldu

İstanbul Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde taraftar grubu Çarşı’nın liderlerinden Ayhan Güner, tabanca ile topuğundan vuruldu. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan Güner'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın liderlerinden Ayhan Güner(48), bir kafeteryada oturduğu esnada tribün amigosu Harun Dulkara(39) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine alkollü olduğu öğrenilen Dulkara belinden çıkarttığı tabanca ile Güler'e 4 el ateş etti. Olay sonucu topuğundan yaralanan Güner, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Dulkara, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Amigo Harun Dulkara'nın daha önce de Beşiktaş Çarşı Grubu'nun tribün lideri Alen Markaryan'ı vurduğu öğrenildi.

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Çarşı taraftar grubu lideri tabanca ile vuruldu
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