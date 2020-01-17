Erman Toroğlu: Ersun Yanal sosyal medya trolleri sayesinde geldi
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında futbol gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sosyal medya trolleri sayesinde geldiğini söyledi.
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