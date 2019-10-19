Erzincan’da off-road yarışları nefes kesti
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde 4’ncü Dumanlı Yaylası Gençlik ve Doğa Festivali kapsamında Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü(EROFF) tarafından düzenlenen off-road yarışları nefes kesti.
Dumanlı Yaylasında oluşturulan özel pistte gerçekleştirilen etkinliğe Erzincan ve çevre illerde faaliyet gösteren off-road kulübü üyesi çok sayıda sporcu katıldı.
Pilotlar çamur, rampa, su dolu çukurlar ile virajların bulunduğu parkurda dereceye girebilmek için özel dizayn edilmiş araçlarıyla kıyasıya mücadele etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışta, pilotlar zorlu kapılardan geçerek varış noktasına ulaşmaya çalıştı. Zaman zaman parkurlara saplanan araçlar iş makinesi ile kurtarıldı.
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