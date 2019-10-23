Fenerbahçe'den Mykolenko bombası!
Fenerbahçe’nin, Dinamo Kiev’de forma giyen 20 yaşındaki sol bek Vitalii Mykolenko ile ilgilendiği iddia edildi. Ukrayna basınında çıkan haberlere göre Mykolenko devre arasında Fenerbahçe forması giyecek.
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