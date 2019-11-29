Fenerbahçe'den Onyekuru bombası
Fenerbahçe uzun yıllar konuşulacak bir transfer hamlesi yaptı. Ara transfer dönemi öncesi birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin eski yıldızına göz dikti.
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