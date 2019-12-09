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Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'dan A Spor'a özel çarpıcı açıklamalar!

09.12.2019 | 18:48

Fenerbahçe ve Türk futbol tarihine damgasını vuran isimlerden biri olan Brezilyalı yıldız Alex de Souza İstanbul'a geldi, düzenlenen bir basın toplantısında soruları yanıtladı. Birçok konuya değinen sevilen futbolcu "Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorsun? diye sorarsanız, bunun yanıtını ben veremem. Ne zaman çağrılırsam gelirim" şeklinde konuştu. İşte Alex'in açıklamalarından satır başları...

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Alex'in açıklamalarından satır başları...

Türk halkı hakkında sadece güzel şeyler konuşabilirim, 2004 yılında Türkiye'ye geldim, 2014'de ayrıldım. Türk halkı hep bana özel davrandı, aileme çok iyi davrandı. Türk halkı her zaman bende ayrı bir yeri olarak kalacak.

Aslında eski kulübüm hakkederek küme düştü, kötü bir yönetimi vardı, kötü gidiyordu ama şuan yeni bir planma yapacaklar. Güçlü bir şekilde geri gelecekler.

Çok maçım var, her maçta anılarım var, hepsi özel benim için. Ama bana sorduklarında her zaman ilk maçım diyorum. O maçın bende özel bir anlamı var.

Bir sürü futbolcu ile oynadım, içlerinden birinin en yakın arkadaşım olarak söylemem diğerlerine haksızlık olur.

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