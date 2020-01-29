Fransız ekibi Lille Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü kutladı! Tıkla izle...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, 23 yaşına giren milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı özel bir video ile kutladı. Yusuf Yazıcı da bu paylaşıma, "Çok teşekkürler ailem" diyerek yanıt verdi.

Fransız ekibi Lille, resmi Twitter hesabından milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 23. yaş gününü Türkçe "Doğum günün kutlu olsun Yusuf" yazarak kutladı.

"Bugün 12 numaramız, 23. yaşını kutluyor. Hepimiz seni düşünüyoruz, daha güçlü geri dön Yusuf" yazılan paylaşıma, Fransız taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.

Bu gönderiye milli futbolcu da, "Çok teşekkürler ailem" diyerek yanıt verdi.

SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Yusuf Yazıcı'nın tedavi süreciyle ilgili yaklaşık bir ay önce açıklamalarda bulunan Lille kulüp doktoru Flamant Patric, "Yusuf fizik tedavi çalışmalarına başladı. Bu gibi sakatlıklarda süreç oldukça zor geçebiliyor. Tam olarak iyileşebilmesi için zamana ihtiyacı var." ifadelerini kullanmıştı.

Milli futbolcunun yoğun program eşliğinde çalıştığını vurgulayan Flamant Patrick, 4 ay sonra sahalara geri dönebileceğini ifade etmişti. Patrick, Yusuf'un eski formunu yakalamasının 5-6 ay'ı bulabileceğini de sözlerine eklemişti.