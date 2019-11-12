Galatasaray'da forvette kim oynayacak?
A Spor'da Spor Ajansı programı 12 Kasım 2019 Salı canlı yayınında; gol atma sıkıntısı yaşayan Galatasaray'da forvet mevkisinde verimli olabilecek isimler değerlendirildi.
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