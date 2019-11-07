İşte Erman Toroğlu'nun Fatih Terim hakkında yaptığı sosyal medyada olay olan 10 flaş açıklama...
İşte futbolculuk ve hakemlik tecrübesi ile de tanınan Usta Futbol Yorumcusu Erman Toroğlu'nun Fatih Terim hakkında yaptığı; sosyal medyada da olay olan 10 flaş açıklaması...
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