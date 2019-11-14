İzlandalılara medeniyet dersi!
Dün İzlanda takımı İstanbul Havaalanı'na iniş yaptı. Kendileri için özel güvenlik önlemleri alındı. İşlemleri kısa sürede bitirildi ve otobüsle kalacakları otele geçtiler. Bize İzlanda'da 3 saat işkence yapan İzlandalılar, yarım saatte havaalanından çıkış yaptılar. Bu tavırla kimin medeni olduğu da bir kez daha kanıtlanmış oldu.
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