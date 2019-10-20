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Kupa sevinci yaşamadılar, asker selamı verdiler

20.10.2019 | 18:09

Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Takımı oyuncuları Barış Pınarı Harekatı nedeniyle sevinç gösterilerinde bulunmayarak asker selamı verdi.

Tokat'ta 4 gündür devam eden Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda final Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor takımı ile Ortotek Gaziler arasında oynandı. Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu'ndaki karşılaşmada Ortotek Gaziler takımını 2-1'lik skorla mağlup eden Şahinbey şampiyon oldu. Şampiyon olan sporcular Barış Pınarı Harekatı ve Tokatlı bir askerin şehit olması nedeniyle sevinç gösterilerinde bulunmadı. Takım kaptanı Rahmi Özcan, mağlubiyetsiz kalelerinde gol görmeden şampiyon olduklarını ifade ederek, "Bizim ordumuz Barış Pınarı Harekatı'ndayken kupa sevinci yaşamak gibi bir lüksümüz olamaz. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.

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